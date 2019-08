Hier en fin d'après-midi, l'accident d'un camion contre le pont de Chailly a créé un vent de panique sur la Riviera vaudoise. Le pont menaçant de s'effondrer, l'autoroute a été fermée dans les deux sens pour une durée indéterminée. Des bouchons se sont formés sur tous les autres axes... Le pire était à craindre pour mardi matin à l'heure des départs au travail. Si la situation ne pouvait être rétablie, le chaos était prévisible.

Chaque minute compte

L'autoroute est gérée par l'Office fédéral des routes (OFROU). En l'occurrence, c'est sa filiale d'Estavayer qui s'occupe de l'A9 à cet endroit. Son responsable de la communication, Olivier Floc'hic, raconte comment s'est mise en place cette opération exceptionnelle où chaque minute a compté: «Nous avons un service de piquet pour les dégâts aux infrastructures qui a reçu les informations de la police et du centre d'entretien. Il a fallu d'abord faire l'état des lieux pour déterminer les dégâts. Des ingénieurs de l'OFROU et des spécialistes techniques sont allés sur place et sont arrivés rapidement à la conclusion que l'ouvrage devrait être détruit.»

Grande réactivité grâce aux chantiers

Pour l'OFROU, l'objectif premier est de rétablir le trafic: «Comme c'est un axe majeur pour la circulation, précise-t-il, il faut le rouvrir dans les meilleurs délais. A partir de là, il faut mobiliser les compétences techniques: trouver une grue, un camion, un système d'éclairage et le personnel pour scier. Les gens se plaignent parfois des nombreux chantiers sur les autoroutes, mais dans un cas comme celui-ci, cela nous permet une grande réactivité avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons».

Olivier Floc'hic: «Les gens se plaignent parfois des nombreux chantiers sur les autoroutes, mais dans un cas comme celui-ci, cela nous permet une grande réactivité.»

Avant le lever du jour

Finalement c'est une petite quinzaine de personnes qui ont été nécessaires à cette opération spectaculaire: «La difficulté est qu'il faut d'abord effectuer des carottages pour évaluer l'état du pont avant de scier. On ne peut pas dire combien de temps cela va prendre. Dans le cas présent, l'équipe était sur place à 21 h 30 et le travail a pu être entrepris sans contrariété majeure pour scier le milieu de la passerelle. A 3 h 30, la voie nord pouvait être rouverte et une heure plus tard la seconde.» Tout s'est donc terminé dans les meilleurs délais. L'option la plus longue prévoyait une réouverture en fin de matinée...

Reconstruction?

Pour l'instant, il est trop tôt pour parler de reconstruction. Cette passerelle date des années 70-80: «Il faudra évaluer s'il y a toujours une nécessité pour le passage des piétons», observe Oliver Floc'hic. Il faudra aussi évaluer le coût de cette opération et qui va payer... La facture sera probablement de plusieurs millions de francs. Le transporteur et les assurances vont devoir négocier.

La hauteur de la passerelle était de 4,51 mètres, une norme que tous les transporteurs connaissent. Le fait que le camion se soit engagé sur l'autoroute avec un engin dépassant cette hauteur est rare: «C'est sans doute une inattention, estime Olivier Floc'hic. Les transporteurs savent qu'au-delà, ils doivent prendre un itinéraire alternatif.» Du coup, mardi soir, ce sont tous les autres automobilistes qui ont dû prendre un itinéraire alternatif.