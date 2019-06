Une vingtaine de motards se sont réunis au Temple de Chavannes-près-Renens (VD) dimanche pour une célébration organisée par l'Eglise évangélique réformée vaudoise. Ils ont ensuite pris la route pour Romainmôtier pour y recevoir une bénédiction.

C'est la deuxième année consécutive que la paroisse de l'ouest lausannois organise cet événement. Son origine? Le décès l'an dernier d'un jeune motard paroissien. «Nous avions alors organisé une cérémonie en son honneur mais également pour encourager à la prudence», explique à Keystone-ATS le pasteur et motard Richard Falo.

Ce dimanche, les amoureux des bécanes se sont ensuite rendus à Romainmôtier et son abbatiale où ils ont pu être bénis. «Parce que c'est un lieu magnifique, historique, à la croisée de différents pèlerinages», poursuit le pasteur.

L'église est claire: ce sont des personnes qui sont bénies et non des motos. Les engins ont par contre pu participer à un concours, celui de la moto la plus stylée, avant de sillonner le bitume en direction des sources du Doubs à Mouthe (F). (ats/nxp)