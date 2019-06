Les festivités marquant les 10 ans de l'inscription de l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle au patrimoine mondial de l'UNESCO ont attiré la foule jeudi soir dans la Métropole horlogère. Une voiture «folle» a retardé le grand feu d'artifice.

La chorégraphie Eclipse6, composée par François Cattin et impliquant plus de 2500 participants, a attiré quelque 15'000 personnes sur l'avenue Léopold-Robert, l'emblématique Pod de La Chaux-de-Fonds. Le damier horloger a été animé par 120 groupes d'écoliers de La Chaux-de-Fonds et des Ponts-de-Martel, accompagnés de musiciens et de la musique scolaire du Locle.

Auparavant, la cérémonie officielle d'ouverture a réuni en début de soirée plus de 300 invités à l'Heure bleue (Salle de musique et théâtre), dont le conseiller d'Etat neuchâtelois Jean-Nathanaël Karakash et Jean-Bernard Münch, président de la commission suisse pour l'UNESCO. La soirée s'est achevée par un grand feu d'artifice de dix minutes.

Voiture «folle»

Ce dernier a démarré toutefois avec une demi-heure de retard, à 23h00. La cause en est une voiture qui a forcé le dispositif de sécurité et roulé sur le matériel devant servir au feu d'artifice, clou de la soirée. L'information révélée par «Arcinfo» a été confirmée vendredi à Keystone-ATS par la Police cantonale neuchâteloise.

«Le conducteur a été identifié et est en fuite», a précisé Georges-André Lozouet, chargé de communication de la police, qui tient à relativiser la portée de l'incident. Ce dernier s'est déroulé non loin du parc Gallet, vers 21h40. Il n'y a pas eu de blessés à cet endroit où se trouvaient les artificiers.

Motifs inconnus

La police ne se prononce pas en l'état sur les motifs de l'individu en question, qui n'a pas cherché à toucher des gens. Elle prévoit de communiquer davantage de détails, une fois que le conducteur aura été intercepté, a ajouté Georges-André Lozouet. Des feux d'artifice ont été tout de même endommagés.

Les festivités se poursuivent vendredi avec la Nuit du 10e et les Tambours du Bronx aux anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds. Elles se poursuivent dans les deux villes des Montagnes neuchâteloises jusqu'à dimanche. Pour rappel, l'UNESCO est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. (ats/nxp)