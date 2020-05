Le joli mois de mai, c'est d'habitude celui des festivals de fanfares en Valais, mais aussi des premières communions, des premières fêtes à l'alpage, etc... Toutes ces journées sous le soleil sont généralement bien arrosées par du vin valaisan.

Cette année, rien de tout cela. En proie à des stocks excédentaires avant l'épidémie, l'interdiction des manifestations vient porter un coup dur au secteur. Il y a un «manque à boire» qui se fait durement sentir.

40% de moins

«Si la consommation domestique a augmenté un peu, constate le conseiller national Benjamin Roduit (PDC/VS), cela ne compense pas les pertes liées à l'interdiction des manifestations, car le vin est le produit de la convivialité par excellence en Valais! On estime à 40 % la baisse des ventes durant cette période du Covid-19». Les contraintes sur les rassemblements vont se prolonger durant l'été, tandis que les récoltes approcheront: «La vendange 2020 sera bientôt là et on ne saura pas où la mettre», ajoute, inquiet, le Valaisan.

Une aide de 10 centimes par m2

Cosignée par l'ensemble de la délégation valaisanne, une motion déposée durant cette session par Benjamin Roduit prévoit une aide pour le secteur: «Nous demandons un supplément de 10 centimes au m2 à travers les paiements directs. Ce n'est pas injuste de demander cela, car, contrairement à d'autres secteurs économiques, les vignerons n'ont aucune compensation pour leur manque à gagner. Aujourd'hui, ils doivent observer des quotas déjà très sévères pour limiter leur production.»

Un peu de «coronagraben»

Avec 10 centimes supplémentaires par m2, l'aide à la viticulture coûterait 50 millions de francs à la Confédération pour l'ensemble de la Suisse, mais principalement en Suisse romande: «Quand on parle de «coronagraben», note le conseiller national, ce n'est pas faux pour la problématique du vin, qui est un produit culturellement ancré dans les pays latins.» La proposition valaisanne devrait toutefois avoir le soutien du lobby agricole assez puissant à Berne. Markus Ritter (PDC/SG), président de l'Union suisse des paysans, a signé la motion.

Moins d'importations

Benjamin Roduit et d'autres parlementaires demandent aussi que la Confédération intervienne pour limiter les importations de vins étrangers pour favoriser l'écoulement des vins suisses. Avant l'épidémie, des demandes récurrentes dans ce sens ont toujours essuyé un refus: «Cette voie est plus difficile, admet le Valaisan. Le retour qu'on peut avoir du côté de l'Office fédéral de l'agriculture est qu'on ne touche pas aux importations, mais nous continuerons d'appuyer sur le clou!»

Eric Felley