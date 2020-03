Depuis le début de la crise du coronavirus en Suisse, le personnel médical, dans les hôpitaux, dans les EMS, dans les CMS, donne le meilleur de lui-même pour venir en aide aux porteurs et aux malades.

Travaillant dans des conditions difficiles et ne comptant pas leurs heures ni leurs efforts, les professionnels de la santé ont toute notre admiration, dans le pays comme ailleurs.

Nombreuses et nombreux ont été les citoyens qui ont déjà manifesté leur reconnaissance en applaudissant, les soirs derniers, ces gens incroyablement dévoués.

Et si, ce vendredi 20 mars, à 12h30 précises, la Suisse entière applaudissait et disait merci, à l'unisson, aux professionnels de la santé qui se battent pour nos vies et combattent le coronavirus?

C'est ce que nous, les médias suisses et lematin.ch, vous proposons. Alors, vendredi, 12h30, soyez à votre fenêtre, sur votre balcon, dans votre jardin et frappez aussi fort que vous le pourrez dans vos mains, afin de remercier ces femmes et ces hommes remarquables!

Et, si vous immortalisez ces instants d'union nationale en vidéo, envoyez-nous vos films à reporter.mobile@lematin.ch afin de les partager avec le plus grand nombre.



lematin.ch