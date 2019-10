Ils seront bien cinq candidats, dont deux femmes, à viser l'un des deux sièges valaisans au Conseil des Etats, dimanche 3 novembre prochain. Le dépôt des listes a eu lieu ce mardi. Pour la première fois depuis 1857, le canton devrait être représenté par une femme ou un élu non-PDC.

Au premier tour, Beat Rieder (45'678 voix) a devancé sa colistière Marianne Maret (39'660). Le Haut-Valaisan et la Chablaisienne feront une nouvelle fois cause commune face au bloc de gauche formé de Mathias Reynard (PS, 3e/36'323) et de Brigitte Wolf (Les Verts, 5e/24'799). Le gain historique d'un siège au National a poussé les écologistes à rester dans la course, afin principalement d'amener des suffrages au leader de la gauche.

Le vent en poupe

Si la réélection de Beat Rieder semble actée – le sénateur haut-valaisan n'est contesté par aucun parti -, la lutte se veut totalement indécise entre Marianne Maret et Mathias Reynard. La première pourra bénéficier d'un soutien de l'électorat féminin, sevré de représentante à Berne en cas d'échec de la citoyenne de Troistorrents.

Le second peut se targuer d'avoir obtenu le meilleur score d'un élu cantonal au Conseil national. Il cristallisera sur son nom les envies des Valaisans désireux de mettre un terme à l'hégémonie longue de 162 ans du PDC sur le Conseil des Etats. A l'image de l'ex-conseiller fédéral PLR Pascal Couchepin qui a déclaré lundi devant l'assemblée de son parti vouloir voter pour le socialiste.

Fauchère en faire-valoir

Au premier tour, Marianne Maret s'est classée deuxième dans le Haut-Valais, troisième dans le Bas et seulement cinquième dans le centre du canton. Pour l'emporter, la sexagénaire devra surtout convaincre de nouveaux électeurs dans le Valais romand où Mathias Reynard est sorti premier, dimanche.

Si Philippe Nantermod (PLR, 4e/25'797) a choisi de se retirer en accord avec l'assemblée générale extraordinaire de son parti, l'UDC demeure dans la course. Bien que largement distancé au soir du 1er tour, Cyrille Fauchère (6e/16'652) a créé la surprise en choisissant de poursuivre l'élection. Son maintien dans la course ne devrait avoir aucune influence sur le résultat au soir du 3 novembre. (ats/nxp)