La deuxième partie de la saison du Théâtre Vidy-Lausanne se compose de 25 propositions dont 14 spectacles réalisés par des artistes suisses. Parmi les metteurs: Anne Bisang, Augustin Rebetez et Marielle Pinsard.

Cette dernière propose l'autobiographie «Je vous ai préparé un petit biotruc au four ou Mais où est donc passé Jean-Michel?». Quand des amis quinquas, bobos, écolos se réunissent et tentent de trouver des solutions à la surconsommation. «Comme aux grandes heures de vaudeville, les portes claquent, les surprises s'enchaînent et les débats, même si aujourd'hui, les heures creuses sont comptées», explique le dossier de presse.

Au mois de février, le public pourra découvrir «Small g - une idylle d'été», un texte de Patricia Highsmith mis en scène par la directrice du Théâtre populaire romand de La Chaux-de-Fonds, Anne Bisang. Une pièce qui évoque Zurich dans les années 90, le sida, la mondialisation, l'homosexualité. Publié après la mort de l'écrivaine, ce roman décrit tant une bohème marquée par la maladie qu'un plaidoyer pour la liberté d'aimer, indique le théâtre lausannois.

Le sida est également présent dans «Idoles» de Christophe Honoré. Le cinéaste et metteur en scène s'arrête sur cette maladie et les artistes qu'elle a emportés dans la France des années Mitterrand comme Cyril Collard ou Hervé Guibert. A voir durant le mois de mai.

Chapitre danse

La danse fait également partie de cette programmation avec le spectacle de la chorégraphe bâloise Tabea Martin intitulé «Nothing left». Une création qui explore le passage de la vie à la mort, dernier morceau d'une trilogie pointée d'humour.

Cette année à nouveau, Vidy participe au festival international des arts de la scène Programme commun du 25 mars 5 avril à Lausanne. Durant cette période, les spectateurs pourront notamment assister à «Outrage au public» de la Lausannoise Emilie Charriot.

Ce texte emblématique de l'Autrichien Peter Handke, récent prix Nobel de littérature, «explore ce que devient la présence de l'acteur une fois les fausses attentes défaites». (ats/nxp)