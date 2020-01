Le nuage parti de la cimenterie est retombé sur le village, dimanche dernier, mais cinq jours après cet «incident», la colère, elle, n'est pas retombée à Péry (BE): «Il ne s'agit pas d'un incident, mais d'un accident qui salit toute la commune!», fulmine le fonctionnaire fédéral Daniel Progin.

Dimanche matin, le filtre d'un broyeur à charbon a explosé dans une cheminée, selon le rapport de la police cantonale bernoise. Un nuage de poussière de charbon de bois a par la suite «partiellement recouvert quelques maisons et véhicules au nord-ouest de Péry».

«Charbon ou coke?»

«Du charbon ou du coke, plus gras? On ne sait pas ce qui brûle et on ne satisfait pas de nettoyages à répétition: nous exigeons des stations de mesures», rétorque Daniel Progin.

Selon la police bernoise, le nuage n'a présenté aucun danger pour la population, ni pour l'environnement. Aucune flamme n'était visible. Personne n'a été blessé. Le sinistre a été attribué a priori à un défaut technique.

«Les bâtiments et les véhicules devront toutefois être nettoyés», rapportait la police. Mais cinq jours après le sinistre survenu entre Noël et Nouvel An, la poussière noire est encore visible

Principal contribuable

Dans un courriel adressé à la cimenterie, l'ancien conseiller communal Daniel Progin dit tout le mal qu'il pense du principal contribuable de la commune. Il dénonce des «lacunes en matière de communication» et des «mensonges à répétition». Un gros pépin survenu en 2008 est évoqué.

«Comment un maire employé comme contremaître à la cimenterie peut-il défendre ses concitoyens?», s'interroge Daniel Progin, pompier à Péry pendant 26 ans.

Selon la radio RJB, les habitants touchés par le «désagrément» ont été invités à s’annoncer et l’entreprise s'est engagé à prendre en charge les opérations de nettoyage, principalement des terrasses et des vitres.

Tablettes et cadres

De retour jeudi d'un séjour, Daniel Progin a constaté que sa maison était noircie: les tablettes et les cadres de fenêtres, mais aussi les grilles anti-effraction exposées côté sud. Il écrit «noir de poussières de charbon et non pas gris de poussières de clinker comme se fut plusieurs fois le cas», en évoquant la couleur du ciment.

«J'ai fait repeindre et remplacer les tuiles de mon immeuble, ainsi que le garage en septembre 2017, je suis écœuré qu'après aussi peu de temps il faille à nouveau vous écrire pour vous demander réparation», écrit-il.

Gris de Péry

Au, village, d'autres voix s'élèvent contre la cimenterie. «Péry? c'est une chambre à gaz!», s'exclame un ancien élu. Ce retraité admet des progrès depuis l'époque où l'on disait «les toits gris de Péry», mais une commission de citoyens opposée à la cimenterie s'est dissolue sur ce constat: «On est face à un mur».

«Même en assemblée, ils pratiquent l'enfumage, sous le couvert de secrets de fabrication», accuse un retraité. Quand il s'est installé à Péry en 1987, Daniel Progin ne s'était pas laissé décourager: «C'était l'hiver et la neige était toute blanche», raconte-t-il pour justifier son choix.

Vincent Donzé