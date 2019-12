Avec Vincent Ducrot à la tête de sa direction, les CFF peuvent compter sur un homme qui connaît les transports publics sur le bout des doigts. Le Fribourgeois amène avec lui le dynamisme insufflé aux Transports publics fribourgeois (TPF) depuis plus de huit ans.

Vincent Ducrot, âgé de 57 ans, est un véritable passionné du monde des transports publics, des trains en particulier. Avant de prendre la direction des TPF le 1er juillet 2011, il avait déjà oeuvré pour les Chemins de fer fédéraux (CFF) depuis 1993, à la tête du secteur des grandes lignes entre 1999 et 2011.

Au sein de l'ancienne régie fédérale, l'homme venant du sud du canton de Fribourg a également représenté les CFF dans le comité de pilotage du RER fribourgeois. Une tâche annonciatrice de son futur travail, dans laquelle son investissement personnel s'est traduit par un essor sans précédent des TPF.

Sous sa houlette, ces derniers ont vu le nombre de passagers transportés croître de 25,7 millions en 2011 à 32,4 millions l'an passé. Le point d'orgue de son action est arrivé il y a quelques mois à peine, avec la mise en fonction du centre d'exploitation et de maintenance de Givisiez.

Navire amiral

Ce véritable navire amiral, fruit d'un investissement de 120 millions de francs, accueille trains, bus et trolleybus, une première en Suisse. En mars dernier, il menait lui-même la visite destinée à la presse, en présentant l'ensemble des quatre bâtiments s'étendant sur 44'000 mètres carrés, dont 16'000 en sous-sol.

Le site, en périphérie de Fribourg, propose du travail à 700 personnes. Au total, le «bébé» de Vincent Ducrot s'étend sur 70'000 mètres carrés, soit l'équivalent de 13 terrains de football.

A son actif, Vincent Ducrot a encore réalisé la transformation des TPF en holding. Il est à l'origine de la modernisation constante des infrastructures, avec 90 millions de francs d'investissements par an en moyenne, et de la mise en service de nouvelles gares (Belfaux, Pensier, Münchenwiler-Courgevaux, Montbovon et Châtel-St-Denis).

Les effectifs ont gonflé à mesure que l'activité s'étoffait, passant de 700 à presque 1200 collaborateurs. S'ajoute la création de périmètres de gare imaginés comme des quartiers de vie (projets immobiliers de Châtel-St-Denis et Bulle). Dans le chef-lieu gruérien, l'investissement se monte ainsi à 80 millions de francs.

Langage informatique

En 2018, les TPF ont réalisé un chiffre d'affaires de 154,1 millions de francs ( 11%), pour un bénéfice de 10,9 millions, pratiquement doublé sur un an. Ayant une formation d'informaticien, Vincent Ducrot a contribué à la numérisation de l'entreprise, tout comme au lancement de l'application Fairtiq.

Après un bac à Bulle, le futur directeur général des CFF devient en effet ingénieur électricien à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le natif de Châtel-St-Denis, dans le district de la Veveyse, est aussi titulaire d'un postgrade du Center for industrial management (BWI) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

«J'adorais structurer un problème, le traduire en un langage informatique répondant aux besoins du client», déclarait-il en 2013 dans les colonnes du trihebdomadaire La Gruyère en évoquant ses études. Sur le plan privé, Vincent Ducrot, né en 1957, est veuf et père de six enfants (quatre filles et deux garçons). (ats/nxp)