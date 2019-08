Pourquoi s'enfermer entre quatre murs quand on peut parler de ses problèmes au bord du lac, dans une prairie verdoyante ou à l'ombre bienfaisante d'une forêt? Mireille Régis, psychologue à Lausanne s'est posée la question. Et elle n'en est pas restée là.

La jeune maman a trouvé le moyen de concilier l'exercice de son métier et son amour pour la nature en s'inspirant d'un concept de psychothérapie en plein air très en vogue à New-York. Elle a fondé Walk2talk, un réseau qui réunit aujourd'hui neuf psychologues dans les régions de Lausanne, Genève, Vevey, Fribourg et Yverdon.

Une dynamique qui décomplexe

Dans le fond, les consultations restent classiques. Seule la forme change. Le client et son thérapeute discutent tout en marchant, côte à côte. «Le fait d'être à l'extérieur, en mouvement et d'avancer dans la même direction sans la pression d'un contact visuel constant pousse les clients à se confier plus librement, note la psychologue. On observe le même phénomène lorsqu'on discute en voiture.»

Selon elle, cette dynamique décomplexe certaines personnes qui ont besoin de parler mais ne se sentent pas à l'aise à l'idée de consulter en cabinet. Car même si le rapport reste professionnel, «le client a l'impression d'avoir eu une discussion des plus naturelles, comme s'il était avec un ami», souligne-t-elle.

La forêt comme bureau

Depuis trois ans, le concept cartonne. Les demandent se succèdent. Et pas seulement côté clients. «On reçoit beaucoup de candidatures de thérapeutes, sourit Mireille Régis. Ce n'est pas étonnant! Avoir la forêt comme bureau, c'est tellement agréable!»