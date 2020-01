Freddie Flintoff a été mis au défi d’atteindre les 60 miles par heure - un peu plus de 95 km/h - en moins de 2,8 secondes à bord d’une Rover Metro. Pour y parvenir, le présentateur de la célèbre émission britannique Top Gear a décidé de s’allier avec la gravité. Et il a effectué un saut à l’élastique à bord de sa voiture depuis le sommet d’un barrage…

Tournée en septembre

Cette scène folle a été diffusée mardi en fin de journée sur BBC2. Elle avait été tournée en septembre dernier au barrage de Luzzone, au Tessin: 220 mètres de haut. «Bien sûr, c’est stupide, mais c’est aussi cinématographique», note «The Independent», qui parle d’une «merveilleuse séquence».

Avant de plonger dans le vide au volant de son véhicule, Freddie Flintoff lâche qu’il n’a jamais fait quelque chose d’aussi terrifiant. Et pour la petite histoire, le défi a été relevé: les 95 km/h ont été atteints après 2,7 secondes de chute libre. On vous laisse admirer.

*Spoiler alert* Here’s episode one’s big bungee moment. Yup, @flintoff11 certainly has those berries. #TopGear pic.twitter.com/L2aXlWnhrb