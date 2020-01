Mardi, la marque Coca-Cola a fait une campagne publicitaire dans toute la Suisse, où l'on reconnaît la forme de sa fameuse bouteille sur un fond arc-en-ciel. Elle est remplie avec un texte qui appelle à la tolérance: «Le Coca-Cola est au goût de beaucoup de gens en Suisse. Indépendamment de l'âge, du sexe, de la couleur de la peau, de la religion ou de l'orientation sexuelle. La grande diversité qui règne dans ce petit pays exige notre compréhension et notre solidarité à tous. Nous voulons également y contribuer en rapprochant les gens. C'est pourquoi nous nous engageons pour une société variée et sans discrimination. Pour une Suisse du vivre ensemble».

Un goût qui ne plaît plus...

Ni une, ni deux, cette allusion à la votation du 9 février sur la norme pénale visant à sanctionner les propos homophobes a fait réagir les jeunes UDC en Suisse alémanique, qui sont opposés à cette modification de la loi. Dans un communiqué, repris par «Blick», le président de la jeunesse, Benjamin Fischer, a déclaré: «Le goût du Coca-Cola ne me plaît plus!» Un autre responsable des jeunes UDC, David Trachsel, a dénoncé: «Coca-Cola utilise la démocratie directe de la Suisse pour se montrer sous un jour auquel l'entreprise n'a pas droit». Et d'ajouter que la marque n'était pas toujours aussi regardante: «Coca Cola fait des affaires dans des pays où l'homosexualité est toujours interdite ou même punie de mort.»

Toutefois, les jeunes UDC n'ont pas appelé à un boycott de la boisson pétillante, mais ils engageaient plutôt à boire d'autres marques au goût similaire: Pepsi et Vivi-Cola. Du moins dans un premier temps, puisque ces recommandations ont ensuite été supprimées de leur message.

Suisse haute en couleurs

Du côté de Coca-Cola, on assume cette intrusion dans la vie politique suisse: «Avec ce manifeste, nous voulons donner l’exemple et prenons position pour une société moderne, diverse et sans discrimination, a expliqué Martin Kathriner, porte-parole de Coca-Cola Suisse. Nous allons poursuivre notre campagne toute l'année.»

Le directeur de Coca-Cola en Suisse, Nigel Davis, a aussi précisé qu'il ne fallait pas considérer ces annonces comme une recommandation de vote, mais comme une allusion à une «Suisse haute en couleurs». Quitte à faire quelques bulles dans la campagne.

E.F.