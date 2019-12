Pas de fauteuil pour les Verts. Hormis les socialistes (et encore pas tous) Regula Rytz n'a convaincu personne dans les autres groupes du Parlement pour porter la voix écologiste au Conseil fédéral. Ce refus assez sec peut être perçu comme un retour de bâton envers les grands vainqueurs du 20 octobre dernier. Même s'ils ont triplé leur représentation à Berne, toutes les raisons plus ou moins bonnes ont été avancées pour leur fermer la porte du Conseil fédéral: l'absence d'une vacance, le respect de la minorité tessinoise, la formule magique ou encore la stabilité des institutions.

Victoire volée

Au terme de ces élections 2019, les Verts peuvent considérer qu'il y a une forme d'injustice et leurs électeurs aussi. Mais tout s'est passé très vite. Au début de l'année, qui aurait prédit que les problèmes climatiques allaient envahir le débat? Regula Rytz n'avait pas imaginé se retrouver au mois de décembre à contester un siège au PLR, qui pensait alors devenir la deuxième force politique du pays. Aujourd'hui, on demande aux Verts de confirmer dans quatre ans. En réalité, on leur vole une victoire en croisant les doigts pour qu'ils régressent.

Un défaut majeur

La vraie formule magique a été la loi du plus fort. Le bloc bourgeois UDC-PLR-PDC a fait barrage à une candidate dont le profil politique effrayait. Avec les deux socialistes et Viola Amherd, le Conseil fédéral aurait alors présenté un défaut majeur pour les milieux économiques qui dirigent ce pays. L'avenir de la planète ne pèse pas lourd face aux intérêts économiques à court terme.

Le climat n'est pas qu'une mode

En ne faisant pas de place pour les Verts au gouvernement, les partis bourgeois essaient de se convaincre que le climat n'est qu'une mode et que dans quatre ans, la campagne parlera de toute autre chose. C'est un pari bien aléatoire, même si l'actualité politique est très volatile. Canicule, sécheresse, incendies, fonte des glaciers, fonte des pôles, records de températures, etc... Tant d'éléments tangibles seront là pour rappeler ce que de nombreux mouvements citoyens nomment «l'urgence».

Comme si de rien n'était

En même temps - et c'est peut-être ici la force des partis bourgeois - une grande partie de la population vit et consomme comme si de rien n'était, continue d'acheter des SUV, de prendre l'avion et de consommer une profusion de produits sans cesse remplacés. Tout le contraire de Regula Rytz: végétarienne, sans permis de voiture et qui n'a pris l'avion que cinq fois dans sa vie.

Un terreau fertile

Les Verts on pu sentir aujourd'hui que la sympathie qu'ils ont suscité au sein de la population a fait l'effet inverse au Parlement. L'injustice qui leur est faite peut cependant être un terreau fertile. La prise de conscience des enjeux climatiques va continuer de faire son chemin dans les esprits, pas forcément dans une logique de décroissance, mais dans la remise en question des comportements. L'apathie ou l'hypocrisie de la droite libérale face à cette urgence pourrait bien lui jouer un mauvais tour dans quatre ans, voire avant.

Eric Felley