Un réseau d'approvisionnement pour les serres, des véhicules électriques ou encore le réseau d'énergie d'un campus de l'EPFZ font partie des lauréats du Watt d'Or 2020, qui sera remis jeudi à Berne. En forme de boule de neige géante, le Watt d'Or est purement honorifique, précise l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) dans un communiqué. Ils sont remis par la présidente du jury, l'ancienne conseillère aux États Pascale Bruderer (PS/AG).

La serre de Meyer Orchideen AG à Wangen près de Dübendorf (ZH) est primée dans la catégorie technologies énergétiques. Elle produit des orchidées de façon neutre du point de vue climatique. Il s'agit de réseaux thermochimiques étudiés dans le cadre du projet de recherche européen H-DisNet. Ces réseaux peuvent stocker l'énergie sous forme de potentiel chimique dans une solution saline pendant une durée indéterminée, sans perte d'énergie.

Dans la serre d'orchidées, l'Institut des systèmes énergétiques et de l'ingénierie des fluides (IEFE) de l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a mis en place un réseau thermochimique, en collaboration avec un producteur de systèmes de climatisation et de ventilation. Grâce à ce réseau, la diminution de la consommation d'énergie pour la climatisation peut atteindre 50%.

Archéobactérie

Dans la catégorie énergies renouvelables, Archie, une archéobactérie, a été distinguée. Archie ingurgite de l'hydrogène et du CO2 et les transforme en biométhane, qui est ensuite injecté dans le réseau de gaz naturel.

Cette méthanisation biologique a lieu dans l'usine hybride des services industriels de Regio Energie Solothurn à Zuchwil (SO) dans le cadre du projet de recherche européen STORE&GO. En service depuis 2015, cette usine est équipée d'un électrolyseur, qui produit de l'hydrogène solaire, d'un réservoir d'hydrogène et d'un système de couplage chaleur-force.

Véhicules électriques

Dans la catégorie de mobilité économe en énergie, la palme revient aux véhicules communaux électriques développés par l'entreprise familiale suisse Viktor Meili AG de Schübelbach (SZ). Aussi performants que leurs cousins fonctionnant au diesel, ces véhicules disposent d'une longue autonomie. Silencieux, ils n'émettent pas de CO2.

Dans la même catégorie, la société Designwerk de Winterthour (ZH) a mis au point le camion électrique Futuricum Collect 26E de 26 tonnes, deux fois plus cher à l'achat que les modèles diesel, mais dont les coûts d'exploitation sont inférieurs d'environ 80%. Celui-ci fait actuellement ses preuves au quotidien à Thoune, Morat, Lausanne et Neuchâtel, sans faire de bruit et sans émettre de CO2.

Chaleur renouvelable

Le réseau d'énergie du campus Hönggerberg de l'EPFZ, qui accueille tous les jours plus de 12'000 personnes, a remporté la distinction dans la catégorie bâtiments et espace. L'approvisionnement en chaleur renouvelable du campus est assuré depuis 2012 par plusieurs champs de sondes sis à 200 mètres sous terre. Les rejets de chaleur sont stockés dans ces champs en été et peuvent être utilisés pour le chauffage en hiver.

L'énergie est transportée via un «réseau d'anergie», un système de distribution à basse température. Cinq centrales de distribution puisent ou injectent de l'eau dans le réseau d'anergie en fonction des besoins de chauffage des bâtiments. En tout, 45 projets s'étaient lancés dans la course pour le Watt d'Or 2020. Ceux-ci ont été évalués par un comité d'experts qui en a retenu 19 pour le tour final. (ats/nxp)