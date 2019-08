La route et la voie ferrée vers Zermatt (VS) sont coupées à la suite d'une chute de pierres survenue lundi soir entre Randa et Herbriggen. Personne n'a été blessé. On ignore pour l'heure quand les deux axes pourront être rouverts.

L'incident s'est produit vers 19h30, a indiqué la police cantonale valaisanne, confirmant une information du «Walliser Bote». Le trafic ferroviaire est interrompu entre St-Nicolas et Randa, a précisé la compagnie Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) sur son site internet. Des bus de remplacement roulent entre St-Nicolas et Herbriggen, mais il n'y a aucune possibilité de circuler entre Herbriggen et Randa.

Update zum Unterbruch St. Niklaus - Randa: Die Strasse zwischen Herbriggen und Randa wird ab 11:00 Uhr wieder geöffnet. Ab 11:00 Uhr verkehren Ersatzbusse zwischen St. Niklaus und Täsch. Erste Züge mit Ersatzbeförderung 225 respektive 336. — Matterhorn Gotthard Bahn (@mgbahn) 13 août 2019

(ats/nxp)