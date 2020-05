Zéro nouveau cas de coronavirus durant les dernières 24 heures. Zéro décès. Les autorités tessinoises ont annoncé ces chiffres sur l’épidémie ce mardi matin. Et c’est du jamais vu depuis très longtemps, depuis le 25 février exactement, rapporte tio.ch.

Les données d’une seule journée ne sont évidemment pas significative. Mais cette absence de cas est très encourageante dans un des cantons suisse les plus touchés par la pandémie, avec 3268 personnes testées positives, 340 décès au total et quelque 915 cas pour 100 000 habitants, le plus haut taux cantonal après Genève.

Confirmation de la tendance suisse

Ce «record» tessinois confirme cependant les données nationales annoncées lundi par le délégué pour le Covid-19 de l'OFSP Daniel Koch, avec une courbe qui s’est fortement aplatie, tant pour les nouveaux cas, les décès, les hospitalisations ou le nombre de personnes en soins intensifs.

Daniel Koch avait plaidé pour continuer à respecter les règles d’hygiène et de distanciation malgré le déconfinement. Et avancé que, dorénavant, ce sera la recherche des personnes qui ont été en contact avec un malade qui sera «fondamentale».

R.M.