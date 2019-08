La terre a tremblé vendredi matin à 10h38 dans le Val d'Anniviers (VS). L'épicentre de cette secousse de magnitude 3 se situait à Zinal, à une profondeur de 4,5 kilomètres, a indiqué le service suisse de sismologie de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

10:38 séisme avec une magnitude d’environ 3.0 près de Pinsec VS. Susceptible d’être ressenti. Aucun dégât probable. https://t.co/Wm2mzoPrZL — Service Sismologique (@seismoCH_F) August 23, 2019

Le tremblement de terre a pu être ressenti dans toute la vallée, dans le Val d'Hérens voisin et jusque dans la plaine, précise l'EPFZ sur son site internet.

Des centaines de secousses inoffensives sont recensées chaque année en Suisse. L'an dernier, plus de 900 séismes ont été enregistrés, mais seuls 25 d'entre eux avaient une magnitude de 2,5 ou plus, valeur à partir de laquelle les tremblements de terre sont ressentis par la population. L'activité sismique a principalement été observée en Valais, dans les Grisons et le long du front alpin. (ats/nxp)