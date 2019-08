La 28e édition de la Street Parade aura lieu samedi prochain à Zurich. Pour souligner son côté multicolore, le grand rendez-vous de musique techno est placé cette année sous le slogan «Colours of Unity».

«Dans une période où des frontières sont fermées et des murs construits, des personnes tolérantes du monde entier se rassemblent et s'unissent dans les rues de Zurich», écrivent les organisateurs dans un communiqué. La manifestation débutera à 13h et dès 14h, 30 Love Mobiles - des camions musicaux colorés - feront danser les participants sur un parcours de 2,4 km jusqu'à 22h.

Des artistes se produiront en outre sur huit scènes installées en différents endroits. Une centaine de fêtes auront aussi lieu en marge de la Street Parade, de jeudi soir à lundi au petit matin. Amelie Lens, Erick Morillo, Dubfire ou encore Len Faki figurent parmi les grands noms de la musique électronique qui seront à Zurich. Soixante pourcents du programme est composé d'artistes suisses.

Des centaines de milliers d'amateurs de techno sont attendus. L'année dernière, ils étaient un million. Les organisateurs conseillent d'utiliser les transports publics pour se rendre sur place. Les CFF ont prévu 100 trains spéciaux pour l'occasion.

