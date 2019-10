Vendredi dernier, un parieur luxembourgeois a misé 20 euros sur dix matches de football de divers championnats européens (Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, Espagne et Suisse). Il a à chaque fois misé sur le vainqueur de chaque match et le nombre de buts inscrits dans ces rencontres.

Si toutes ses combinaisons avaient été justes, il aurait remporté la somme de 470 000 euros. Et il a failli gagner le pactole, puisque toutes ses prédictions ont été correctes, à l'exception d'un tout petit but qui a tout changé, inscrit à la... 87e minute du match de Challenge League entre Grasshopper et Vaduz.

Sa feuille prédisait une victoire finale des Sauterelles, mais c'était sans compter sur un but du jeune Noah Frick, entré à la 85e minute et égalisant deux minutes plus tard (3-3) pour Vaduz, réduisant ainsi à néant tous les espoirs du pauvre parieur...