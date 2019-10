New York

Grosse frayeur dans le salon Be.You.Tiful samedi 5 octobre, sur Long Island (NY). Vers 12 h 30 , un cerf y a fait irruption, fracassant la vitrine et sautant ensuite par-dessus un canapé sur lequel attendait une cliente. Celle-ci a ensuite dû être emmenée à l'hôpital, souffrant de douleurs à la jambe et à la tête. La coiffeuse et l'homme dont elle s'occupait ont évité l'animal, qui sort un instant du champ de la caméra de surveillance qui a filmé toute la scène.

Après quelques secondes, le cervidé réapparaît sur les images, toujours galopant, et il s'enfuit en défonçant la porte avant de traverser la route et disparaître. La police, prévenue, n'a pas retrouvé sa trace en arrivant, explique la chaîne ABC7NY. Le salon de coiffure se situe à Lake Ronkonkoma, en plein milieu de Long Island, dans un quartier résidentiel, mais à quelques centaines de mètres d'un petit bois.

Michel Pralong