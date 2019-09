Le coureur d'Aruba Jonathan Busby, visiblement épuisé et au bord de l'effondrement dans le dernier tour d'une série du 5000 mètres, a terminé largement soutenu par un autre concurrent, déclenchant une standing ovation du stade Khalifa vendredi aux Mondiaux de Doha (Qatar).

"They didn't travel here to drop out. They traveled here to finish."



Braima Suncar Dabó of Guinea-Bissau carried Jonathan Busby of Aruba to the finish line in the 5000m race ??pic.twitter.com/yMyVimiU7C