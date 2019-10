Une personne a perdu la vie en début de soirée samedi dans un incendie à Uster (ZH). Le feu s'est déclaré dans un immeuble d'habitation. Alertés peu après 17h30, les pompiers ont découvert le corps sans vie de la victime, une fois les flammes maîtrisées.

Une personne a aussi été intoxiquée par la fumée. Prise en charge sur place, elle a pu ensuite quitter les lieux, indique dans la nuit de samedi à dimanche la police cantonale zurichoise. Le sinistre est survenu dans la commune d'Uster, située à une vingtaine de kilomètres de Zurich.

Coûteux dégâts

Les soldats du feu d'Uster et Volketswil ont évacué quatre bâtiments au total. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers de francs: les onze appartements de l'immeuble touché par les flammes sont inhabitables. Les résidents ont été accueillis par des proches, détaille le communiqué.

La commune d'Uster prendra contact avec les personnes concernées pour trouver des solutions à long terme, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale. Les habitants des trois autres maisons ont pu regagner leur logis au cours de la nuit.

On ignore pour l'instant l'origine de l'incendie et les forces de l'ordre n'ont pas souhaité donner davantage de détails sur la victime. L'enquête sera menée par la police cantonale et le Ministère public de See-Oberland. (ats/nxp)