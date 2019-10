Déjà en tête du box-office nord-américain, «Joker» va enrichir un pédophile, a révélé le «Sun». Comment est-ce possible? Dans la bande-son du film, pour une scène clé de deux minutes environ, dans laquelle le Jocker danse dans un escalier, on peut entendre Rock and Roll Part 2. Il s'agit d'un morceau de 1972 coécrit par Gary Glitter, qui va donc toucher des royalties. Or l’Anglais d’aujourd’hui 75 ans a été condamné à seize ans de prison en 2015 pour actes pédophiles.

Le «Sun» parle même d’une «fortune» ou de «centaines de milliers de livres» qui reviendraient dans la poche de celui qui était une véritable star durant la vague du glam rock, dans les années septante. Une affirmation probablement très exagérée.

Souvent un cachet négocié

Citant le spécialiste britannique des royalties Ray Bush, «The Independent» explique qu’avec les productions hollywoodiennes, les artistes ne touchent pas des gains dépendant de l’audience. Mais habituellement un cachet fixe, négocié.

«Ça peut aller de 500 livres à 250 000 voire 500 000 livres selon l’artiste et la place de son œuvre dans le film», explique cet expert. Qui ajoute que beaucoup d’intermédiaires auront une part de ce gâteau: le label, l’agent du musicien, un agent de «synchronisation». «Les artistes ne reçoivent au final parfois qu’un maigre pourcentage de l’accord», conclut-il.

Une «connerie immorale»

Comme on ne parle «que» d’une scène de deux minutes, Gary Glitter devrait donc empocher quelques centaines ou milliers de francs – impossible d’avancer un chiffre plus précis, la Warner n’ayant pour l’instant pas répondu aux sollicitations des médias britanniques. Reste qu’un homme condamné pour avoir violé et tenté de violer des fillettes va bel et bien s’enrichir suite aux choix musicaux effectués pour un blockbuster.

«The Hollywood Reporter» explique que certains ont dit leur écœurement sur les réseaux sociaux, parlant du film comme d’une «connerie immorale» ou dénonçant un choix «moralement discutable».

Les bénéfices d'abord

De son côté, le «Guardian» regrette que personne, dans toute la chaîne de production du film, n’ait «agité un drapeau rouge» pour dénoncer l’utilisation d’une musique qu’il faudra payer à un pédophile condamné. Puis écrit, un brin fataliste: «Mais, en fin de compte, s’attendre à ce que Hollywood ou l’industrie de la musique fasse primer l’éthique sur les bénéfices révèle une compréhension fragile de l’histoire des deux»…

Renaud Michiels