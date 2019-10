Au classement des actes stupides commis au zoo, une Américaine vient de faire une entrée fracassante dans les toutes premières places. Le week-end dernier, une femme qui visitait un parc animalier n'a en effet rien trouvé de mieux que de s'introduire dans l'enclos du lion, rapporte NBC New York. Des vidéos postées sur Instagram montrent cette personne se tenir à seulement quelques mètres du fauve, qui la regarde d'un air interloqué.

