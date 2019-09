Pour une démonstration de force, c'est une démonstration de force. En moins de 24 heures, les partisans de l'initiative pour des multinationales responsables ont réussi à faire signer une pétition en ligne sur leur site à plus de 30 000 sympathisants. C'est un dernier avertissement pour les conseillers aux Etats, dont certains voudraient reporter une fois encore le traitement du contre-projet à leur initiative.

19 séances de commissions

Les initiants les mettent en garde: «Nous vous invitons à ne pas supprimer l’objet 16.077 de l’ordre du jour de jeudi. Nous sommes convaincus que, après 19 séances de commissions réparties sur plus de deux années, le moment est maintenant venu de voter en faveur d’un compromis ou de permettre à l’initiative populaire d’aller aux urnes».

30 000 en moins de 24 heures

Depuis son lancement mardi à 17 h, les signatures n'ont cessé d'augmenter d'heure en heure. La pétition est relayée par les membres de la coalition qui soutiennent l'initiative: Amnesty, Public Eye, Solidar ou encore la FRC. A 9 heures mercredi, on pouvait compter 19 000 paraphes, à 11 heures, 28 000. Les initiants ont finalement atteint les 34 000 en début d'après-midi. Demain à l'ouverture de la séance, elles devraient être adressées au Conseil des Etats.

De la mauvaise volonté

Jeudi, la Chambre des cantons doit se pencher une nouvelle fois sur le contre-projet indirect à l'initiative populaire «Entreprises responsables - pour protéger l'être humain et l'environnement». Mais une motion d'ordre de Ruedi Noser (PLR/ZH) demande le renvoi de cet objet après les élections fédérales pour étudier une nouvelle proposition de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. Pour les partisans, c'est faire preuve de mauvaise volonté: «Renvoyer l’objet aux calendes grecques serait un mauvais signal pour la crédibilité de la politique. Une telle décision juste avant les élections fédérales serait d’autant plus incompréhensible pour les électrices et électeurs.»

Le National a accepté

L'initiative pour des multinationales responsables a été déposée en octobre 2016. Le message du Conseil fédéral a été publié en novembre 2017: «Dès le départ, nous avons joué le jeu au Parlement, rappelle Rahel Ruch, coordinatrice de l'initiative, et nous restons un partenaire crédible pour trouver un compromis. Nous avons écrit le 17 septembre aux parlementaires pour indiquer que nous sommes prêts à retirer l'initiative si le contre-projet sorti de la commission était adopté». Celui-ci prévoit dans les grandes lignes un devoir de diligence des multinationales ainsi que l'engagement de leur responsabilité civile.

Report incompréhensible

Au Conseil des Etats, les réticences sont plus grandes à trouver un compromis. L'influence des grandes multinationales et de l'association faîtière economiesuisse y est plus présente qu'à la Chambre du peuple. Si le sujet est une nouvelle fois repoussé, l'initiative devra aller devant le peuple: «Repousser la décision serait incompréhensible, tous les éléments sont sur la table. Le parlement doit décider demain si il veut un compromis ou si l'initiative passe en votation populaire», conclut Rahel Ruch.



Eric Felley