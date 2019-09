Quelques euros, quelques clics et un arbre est planté: à l'heure où voyager par avion peut rimer avec culpabilité, il n'a jamais été aussi facile de compenser ses émissions de CO2. Mais si les industries les plus polluantes s'y mettent également, l'efficacité de ces actions fait débat.

Même les mastodontes des hydrocarbures rivalisent désormais de projets de reboisement: 300 millions de dollars investis dans des plantations par Shell afin de réduire son empreinte carbone de 2 à 3 pour cent. Pour ENI, l'objectif est «zéro émission nette» dans l'exploration et la production grâce à «d'immenses forêts».

Quant à Total, c'est une «business unit» dotée de 100 millions de dollars par an qui doit voir le jour en 2020, pour «investir, développer et gérer des activités de conversion de milieux naturels dégradés en puits de carbone, d'exploitation agricoles et forestières soutenables et régénératrices, et des activités de conservation».

Achat d'un crédit

Qu'il s'agisse d'un géant pétrolier ou du touriste qui veut amortir l'impact climatique de ses vacances exotiques, la compensation volontaire obéit généralement à un mécanisme simple. Le «pollueur» achète un crédit équivalent à un certain poids de CO2. La somme versée finance directement ou indirectement un projet de réduction d'émission, comme de la reforestation ou de l'investissement dans les énergies renouvelables.

C'est cette logique que va appliquer en 2020 l'aviation civile, dont la part des émissions mondiales de CO2 oscille entre 2 et 5% selon les estimations, via le dispositif «Corsia». 65 Etats sont d'ores et déjà volontaires pour y adhérer, soit 87% de l'activité aérienne internationale.

«Il y aura un certain nombre de projets de réduction d'émissions de CO2 qui seront éligibles et les compagnies aériennes pourront acheter des équivalents en tonnes de CO2 sur ces projets», explique à l'AFP Nathalie Simmenauer, directrice environnement et développement durable d'Air France. L'objectif est d'atteindre «la neutralité de la croissance carbone», c'est-à-dire maintenir le niveau des émissions atteint en 2020.

Réduire ses émissions

Si la forêt reste un outil important de régulation climatique, le reboisement ne permet pas pour autant de se dédouaner de toute responsabilité face à des actions émettrices de carbone.

«Si vous ne réduisez pas vos émissions et si l'on n'arrête pas la déforestation, ce n'est pas parce que vous plantez des arbres que vous allez résoudre quoi que ce soit», annonce d'emblée Stéphane Hallaire, président et fondateur de Reforest'Action qui a planté 3,8 millions d'arbres en neuf ans.

Pour 3 euros, cette société plante un arbre adapté à la biodiversité locale et achète une part de crédit carbone pour un projet de conservation forestière à l'étranger. Mais selon Stéphane Hallaire, la reforestation doit nécessairement être accompagnée de comportements plus vertueux par ailleurs.

Un constat largement partagé par le directeur de Voyageurs du Monde, Jean-François Rial, fervent défenseur de «l'absorption»: l'identification et le financement directs de projets de reboisement «précis et pérennes», sans passer par des systèmes de crédits carbone jugés plus opaques et moins efficaces.

«Une échappatoire»

«Si vous vous contentez d'absorber vos émissions de CO2, cela ne va pas fonctionner. Il faut, en amont, absolument faire baisser la quantité de CO2 utilisée par les économies et financer la transition» énergétique, prévient-il.

«C'est une échappatoire qui risque de dissuader la société collectivement de faire des efforts importants, de dissuader d'investir dans des technologies plus coûteuses», renchérit Alain Karsenty, chercheur au centre international pour la recherche agronomique et le développement (CIRAD).

Le reboisement à grande échelle pose d'autres problèmes: les projets peuvent entrer en concurrence avec des cultures alimentaires ou des forêts naturelles, et les arbres plantés ne sont pas toujours bénéfiques à leur environnement.

«Ce sont souvent des essences à croissance rapide comme les eucalyptus, les pins, car on a besoin d'arbres qui stockent très vite du carbone, mais cela peut finir par poser des problèmes de biodiversité, d'assèchement des sols», pointe Alain Karsenty. (ats/nxp)