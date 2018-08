Plus de peur que de mal pour un parapentiste mercredi à 19h20 sur les hauts de Villeneuve. En effet, l'homme a perdu la maîtrise de sa voile et s'est écrasé dans les arbres, sans se blesser, annonce la police cantonale vaudoise dans un communiqué jeudi.

Comme le parapentiste n'était toujours pas de retour vers 22h et que son téléphone portable était hors service, des recherches ont été lancées pour le retrouver. Il a été repéré sain et sauf peu avant 3h du matin dans un endroit difficile d'accès et très escarpé.

Un hélicoptère REGA, dix sauveteurs de la colonne de secours et deux patrouilles UGM ont été engagés dans cette opération, précise la police. (nxp)