«Le fonctionnement, l'ambiance et les usages de ces deux places emblématiques ne sont aujourd'hui pas à la hauteur de leurs potentiels», écrit jeudi la Ville. Deal, grande étendue de béton, cohabitation entre piétons et trafic motorisé, locaux inoccupés: les défis sont nombreux.

Avec cette enveloppe de 800'000 francs, la Municipalité veut cerner les contours techniques du projet: diagnostic des usages actuels, montage financier, impact sur le climat, contraintes des ouvrages souterrains ou encore accès au parking.

Population impliquée

Elle veut aussi associer la population dans le cadre d'une démarche participative avant la réalisation d'un plan partiel d'affectation. Les habitants, les acteurs économiques et sociaux et les Lausannois seront ainsi invités à exprimer leur avis. Et deux expositions seront organisées avant et après le concours. Côté agenda, l'horizon de réalisation est prévu «à partir de 2024». (ats/nxp)