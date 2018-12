Le Tribunal de police de Nyon (VD) auditionne mardi deux antispécistes accusées d'avoir volé des cabris en mars afin de leur éviter de terminer leurs jours à l'abattoir. Avant le procès, une douzaine de militants leur ont exprimé leur soutien devant le bâtiment.

Debout devant le tribunal, les activistes tenaient des images d’animaux ensanglantés et des pancartes. On pouvait notamment y lire: «Justice pour les animaux» ou «Soutien total à celles et ceux qui luttent pour défendre leurs droits».

Les deux activistes sont notamment accusées de violation de domicile et d’appropriation illégitime de choses, précise un communiqué de l’association 269life Libération Animale Suisse. Selon cette dernière, il s’agit «du premier procès en Suisse d’antispécistes ayant sauvé des animaux de l’abattoir».

Les faits se sont déroulés en mars dernier. Plusieurs militants avaient emporté 18 cabris de l’abattoir de Rolle. Les animaux sont toujours vivants et se trouvent dans des familles d’accueil, selon les militants. (ats/nxp)