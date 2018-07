La chasse au Trésor du Temps a abouti dans la Vallée de Joux (VD) après quatre années de recherche. Un duo de chasseurs est parvenu vendredi à déterrer la contremarque qui permet de gagner une précieuse montre Louis Audemars d'une valeur de 40'000 francs.

Contremarque déterrée

La découverte a été annoncée sur le forum dédié à l'événement par l'auteur des énigmes, sous le pseudonyme de Tom Adalbert, indiquent samedi les responsables du projet dans un communiqué. Ils précisent que des vérifications devaient encore être menées pour déterminer si les deux «inventeurs», en plus d'avoir déterrer la contremarque, ont bien résolu les 10 énigmes du livre «Le Trésor du Temps».

Le récit de la découverte, les réponses aux énigmes et la localisation de la contremarque ne seront dévoilés qu'une fois les vérifications effectuées. La remise officielle du trésor, une montre savonnette à répétition minute datant de 1870, devrait elle avoir lieu à la fin de l'été.

Horloger du Brassus

Lancée le 16 mai 2014, la chasse au trésor est le fruit d'une collaboration entre l'Espace Horloger au Sentier (VD) et la société Label Vert. Le scénario se base sur l'histoire de Jean R., un chercheur d'or fictif qui a trouvé un filon dans une mine de la Dent de Vaulion. Jean R. a fait transformer son or en montre par un horloger du Brassus. Mais sentant la mort venir et sans descendant, il a enterré son trésor dans un endroit secret que des indices ont permis de trouver. (ats/nxp)