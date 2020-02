Mardi, dans la matinée, deux individus ont été interpellés par la police cantonale vaudoise à Lausanne. Ils sont suspectés d’avoir commis une escroquerie sur internet dont le montant du préjudice dépasse les 250'000 euros (quelque 265'500 francs), selon un communiqué de la police de mercredi.

Le 31 décembre, une victime d’escroquerie sur internet a déposé une plainte pénale en expliquant avoir été contactée via l’application «Messenger» de Facebook par une inconnue. Vivant sur le moment dans un contexte émotionnel chargé, le plaignant a rapidement été convaincu de la bonne foi de son interlocutrice, laquelle a su jouer sur les émotions du plaignant.

Aide financière demandée

Après quelques échanges, l’inconnue lui a demandé de l’aide financière sous différents prétextes et sous différentes formes (coupons PCS, virements bancaires internationaux SEPA). Grâce à l’intervention de ses proches, il s’est rendu compte de l’escroquerie en cours et a décidé de déposer une plainte pénale.

Rapidement, les investigations entreprises par les enquêteurs de la Division enquêtes Cyber de la Police de sûreté vaudoise ont permis d’identifier plusieurs suspects en lien avec cette affaire.

Prévenus placé en détention

Le 21 janvier, un dispositif policier mis en place à Lausanne, a permis d’interpeller deux hommes de nationalité guinéenne et béninoise, vivant en France et âgés respectivement de 20 et 50 ans. Le procureur en charge de cette affaire a ouvert une enquête et demandé la mise en détention provisoire des deux prévenus. Les investigations se poursuivent.

La police cantonale vaudoise met en garde la population contre ce genre d’escroquerie en ligne et rappelle que les proches des victimes ont un grand rôle à jouer dans la détection de celle-ci. Jouant sur la sensibilité et le contexte émotionnel des plaignants, les auteurs n’hésitent pas à abuser de leur détresse pour obtenir de grandes sommes d’argent. En cas d’événement avéré ou de doute, il est recommandé de stopper les versements d’argent et de contacter la police. (comm/nxp)