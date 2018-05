Monsieur Michel B. âgé de 47 ans, a disparu depuis jeudi à 12h. Il a quitté son domicile à Chavornay en voiture et n’a plus donné de nouvelles depuis cet instant. Les recherches n’ont pas permis de le retrouver. Le quadragénaire est fragile psychologiquement.

Il correspond au signalement suivant: il mesure 170 cm et est de corpulence moyenne. Il a les yeux noirs et des cheveux courts. Il porte probablement une veste mi-saison kaki, un pull «Lacoste» gris col en V, un jeans noir, des chaussures «Timberland» bleu marine et une sacoche grise. Il circule avec une Fiat 500 noire, immatriculée VD-311’141.

Toutes les personnes ayant remarqué cette personne ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la police cantonale vaudoise.