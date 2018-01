Olivier M., 67 ans, a quitté son domicile à Orbe à pied le mercredi 24 janvier au soir et n’a plus donné de nouvelles depuis cet instant. Les recherches n’ont pas permis de le localiser.

Il correspond au signalement suivant: il mesure 178 cm et est de corpulence moyenne. Il a les yeux bruns et des cheveux courts blancs/gris. Au moment de sa disparition, il portait un manteau et des chaussures de marche. L'homme est fragile psychologiquement.

Toutes les personnes ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au +41 21 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.