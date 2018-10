La grosse opération anti-drogue menée lundi dans un squat au Mont-sur Lausanne (VD) a permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur 3,8 kilos de cocaïne, plus de 2,1 kilos de marijuana et 68 grammes de pilules. Près de 44'000 francs et 2645 euros ont été saisis.

Opération de police dans un squat au Mont-sur-Lausanne : Au total cinq personnes soupçonnées de s’adonner au trafic de cocaïne ont été interpellées et plus de 2,5 kg de cocaïne ainsi qu’une grosse somme d’argent ont été saisis : https://t.co/83pGMoDAvs — Police vaudoise (@Policevaudoise) 22 octobre 2018

«Sur les cinq personnes interpellées, une a été gardée en détention provisoire pour trafic», précise jeudi à Keystone-ATS le porte-parole de la police vaudoise Jean-Christophe Sauterel.

Cette personne, soupçonnée d'être l'auteur principal, est un Nigérian de 28 ans. Sur les 3,8 kilos de cocaine séquestrés, 2,8 lui sont directement attribués, poursuit le porte-parole. Deux individus ont été dénoncés «pour d'autres infractions» et deux ont été relâchés sans être dénoncés.

Gros déploiement

Pour rappel, lundi après-midi, près de 180 gendarmes et policiers ont investi ce squat. Ses quelque 80 occupants ont été contrôlés et cinq personnes ont été interpellées. Depuis plusieurs mois, les investigations ont montré que de nombreux individus s'adonnent au trafic de cocaïne à partir des squats occupés successivement aux Sauges, à Lausanne, puis au Petit Flon, au Mont-sur-Lausanne, avait alors indiqué la police.

Lundi 14h00, la police investit un squat au Mont-sur-Lausanne sur ordre du Ministère public pour infractions graves à la LFStups. L’accès au secteur est fortement limité et des perturbations de trafic sont possibles. https://t.co/5OsHbIuAYW — Police vaudoise (@Policevaudoise) 22 octobre 2018

Des actions ont déjà été menées. Depuis le 24 septembre dernier, un total de 1,7 kg de cocaïne a été saisi lors des interpellations successives de 13 prévenus quittant le squat. En début d'année,une grosse opération anti-stups avait aussi été lancée visant principalement un appartement du squat des Sauges. (ats/nxp)