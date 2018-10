Lundi dès 14h00, près de 180 gendarmes et policiers ont investi un squat au Mont-sur-Lausanne sur ordre du Ministère public dans le cadre d’une instruction pénale pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Au total cinq personnes soupçonnées de s’adonner au trafic de cocaïne ont été interpellées et plus de 2,5 kg de cocaïne ainsi qu’une grosse somme d’argent ont été saisis.

Lundi 14h00, la police investit un squat au Mont-sur-Lausanne sur ordre du Ministère public pour infractions graves à la LFStups. L’accès au secteur est fortement limité et des perturbations de trafic sont possibles. https://t.co/5OsHbIuAYW — Police vaudoise (@Policevaudoise) 22 octobre 2018

Un important dispositif policier a été déployé afin de permettre aux gendarmes et policiers de pénétrer dans le bâtiment récemment occupé dans le quartier du Petit Flon au Mont-sur-Lausanne.

La halle industrielle a été investie et les 80 occupants contrôlés. Cinq personnes ont été interpellées car suspectées de s’adonner au trafic de produits stupéfiants. Les perquisitions effectuées sous l'autorité du Ministère public (section STRADA) ont permis de découvrir plus de 2,5 kg de cocaïne et saisir plusieurs milliers de francs suisses et d’euros.

Un Nigérian de 28 ans, suspecté d’être l’auteur principal de ce trafic a été interpellé dans le squat. Ces opérations ne visaient pas à évacuer le bâtiment. Les autres occupants ont été identifiés et ont pu rester dans la halle au terme des perquisitions à 17h30.

Enquête de plusieurs mois

Depuis plusieurs mois, les investigations menées sous l’autorité du Ministère public par les inspecteurs des brigades des stupéfiants de la Police cantonale vaudoise et de la Police municipale de Lausanne ont permis de démontrer que de nombreux individus s’adonnent au trafic de cocaïne à partir des squats occupés successivement aux Sauges, à Lausanne, puis plus récemment au Petit Flon, au Mont-sur-Lausanne.

Depuis le 24 septembre 2018, un total de 1,780 kg de cocaïne a été saisi lors des interpellations successives de 13 prévenus quittant le squat et suspectés de s’adonner au trafic de stupéfiants. Ces personnes sont principalement originaires du Nigéria, de Sierra Léone et de Gambie. Parmi elles se trouvent deux femmes.

Importante opération

Pour mémoire, en début d’année, des investigations avaient permis de déterminer l’activité de 12 trafiquants en lien avec le squat des Sauges. Les enquêteurs avaient saisi plus de 6 kg de cocaïne ainsi que CHF 41'000.-. Une importante opération avait été mise sur pied courant mai 2018, visant principalement un appartement du squat des Sauges. L’auteur principal, un Nigérian de 52 ans et un autre Nigérian sont encore en détention provisoire.