Le Festival international de ballons s'est achevé dimanche après-midi à Château-d'Oex (VD). Les organisateurs tirent un bilan très positif de cette 40e édition. La course longue distance a dû être annulée en raison de la météo.

Bonnes conditions météo

Cette année, la manifestation a attiré quelque 35'000 spectateurs, une affluence en léger recul par rapport aux 37'000 personnes enregistrées en 2017. Dans leur communiqué de clôture, les organisateurs parlent cependant d'une «édition très réussie». Ils se réjouissent en particulier des conditions météorologiques favorables qui ont permis de voler sept jours sur neuf.

Seule ombre au tableau, les vols et compétitions prévus mercredi et jeudi ont dû être annulés en raison du vent et du brouillard. La course longue distance David Niven Cup, que les organisateurs avaient relancée à l'occasion de cette édition anniversaire, n'a ainsi pas eu lieu.

Un spectacle enchanteur

Parmi les points forts figurait le son et lumière Night Glow, consacré vendredi à Charlie Chaplin. Un spectacle «qui a enchanté les festivaliers et restera dans les annales de la manifestation». Les organisateurs prennent d'ores et déjà rendez-vous pour la 41e édition qui se déroulera du 26 janvier au 3 février 2019.

L'année prochaine, un nouveau président, Fred-Paulin Gétaz, reprendra les rênes du festival des mains de Frédéric Delachaux qui souhaite se concentrer sur ses tâches à la tête de Pays-d'Enhaut Tourisme et Région. Fred-Paulin Gétaz est en charge de l'électrotechnique au sein du comité actuel. (ats/nxp)