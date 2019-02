C'est à une toute petite majorité que les votants de Montreux (VD) ont refusé dimanche que leur commune investisse 27 millions de francs dans la rénovation du centre de congrès. Moins de 100 voix sur 6600 ont séparé les deux camps.

Dans les détails, 3347 Montreusiens ont glissé un «non» dans l'urne contre 3253 «oui». Un résultat très serré puisque les opposants l'emportent ainsi avec 50,7% des voix. Le taux de participation a frisé les 41%.

«Nous sommes fortement déçus», lâche à Keystone-ATS Caleb Walther, municipal en charge des installations. «Déçus car c'est un projet sur lequel nous travaillions depuis longtemps et auquel nous croyions». S'ouvre désormais une phase d'incertitude à court et moyen terme, poursuit-il.

La ville de #Montreux rejette à une très courte majorité (moins de 100 voix) la rénovation du Centre de congrès, budgétisée à 87 millions de francs. Le commentaire de Carole Pontet. #chvote pic.twitter.com/nrIkJj67ym — RTSinfo (@RTSinfo) February 10, 2019

Victoire des Verts

Opposés au projet, les Verts de Montreux se sont réjouis sur les réseaux sociaux de cette «victoire». Et Montreux Libre se félicite d'avoir gagné.

Reste que face à un écart si serré dans les résultats, la question du retard dans l'envoi du matériel de vote à 1397 électeurs étrangers se pose. «Je n'ai pas d'élément qui me permette de dire que cela a joué un rôle», répond Caleb Walther. «Dès que nous avons eu connaissance de cette situation, nous sommes intervenus».

Contacter l'ECA

Pour la suite, la Municipalité va rapidement prendre contact avec l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels «pour savoir sous quelles conditions, le site peut accueillir des événements», poursuit Caleb Walther. Rappelons que les travaux de rénovation, qui auraient dû débuter après l'édition 2020 du Montreux Jazz Festival, comprenaient notamment une mise aux normes de protection incendie.

Dans un communiqué, la Municipalité souligne qu'en glissant un «non» dans l'urne, les votants ont refusé le projet de sécurisation, de mise à niveau et de développement du centre. Elle ajoute toutefois avoir noté que les opposants ne disent pas non aux volets de sécurisation du bâtiment et à la mise à niveau des infrastructures.

Trois sources

Le projet soumis au vote des Montreusiens, et soutenu par les autorités, le centre de congrès ou encore le Montreux Jazz Festival, était budgétisé à 87 millions financés par trois sources: la commune (27 millions), les acteurs touristiques de la région (33 millions via une nouvelle taxe de séjour) et la société d?exploitation du centre (CCM SA).

Trop cher, démesuré, ont argué les opposants pour lesquels une rénovation plus modeste fera l'affaire. Ils ont aussi pointé du doigt le soutien du canton qu'ils jugeaient trop mince. Ce dernier avait prévu d'injecter 1,7 million d'aide à fonds perdu et 13,3 millions dans le cadre d'un prêt sans intérêts. (ats/nxp)