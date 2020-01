Environ 10'000 jeunes venus de toute la Suisse sont réunis vendredi à Lausanne pour une nouvelle manifestation pour le climat. L'activiste suédoise Greta Thunberg, qui s'était déjà déplacée l'été dernier dans la capitale vaudoise, est à nouveau de la partie.

C'est le collectif suisse de la Grève du climat qui a convié tous les militants du pays à participer à cette manifestation nationale à Lausanne, afin de marquer le premier anniversaire du mouvement. Un an après, les grévistes du climat critiquent toujours l'inaction des gouvernements et des responsables économiques.

Peu avant le départ du cortège, les militants ont d'ailleurs entonné un «joyeux anniversaire» pour symboliser cette première année de lutte contre le réchauffement climatique.

Toutes les générations sont représentées dans la foule, même si les jeunes sont largement majoritaires. A noter que la police a dû intervenir en début de rassemblement pour demander à des militants anticapitalistes cagoulés de ne pas perturber la manifestation.

Le défilé est parti de la place de la gare vers 10h50. Les militants ont entamé leur marche en criant un slogan qui accompagne régulièrement ce genre de manifestation: «Et un, et deux et trois degrés: c'est un crime contre l'humanité.» Sur leurs pancartes et banderoles on pouvait notamment lire «Pas deux planètes comme elle», «Stop capitalisme» ou «I have a green dream» (J'ai un rêve vert).

Greta Thunberg figure dans la première partie du cortège, mais pas tout devant. Selon la police lausannoise, 10'000 personnes participent à cette marche.

Le Black Block était également présent.

Discours à la Riponne

Un parcours de 2,6 km est prévue dans les rues de la ville jusqu'à la place de la Riponne. Greta Thunberg doit y prononcer un discours, selon les organisateurs, de même que l'activiste kenyane Njoki Njoroge Njehû. Une minute de silence est aussi prévue en lien avec les incendies en Australie.

«Nous sommes dans une époque historique, mais nous sommes surtout dans la dernière décennie qui pourra changer les choses pour ne pas condamner notre terre à devenir invivable», affirment les organisateurs.

Greta Thunberg était déjà venue à Lausanne en août dernier. La jeune femme, qui vient de fêter ses 17 ans, avait participé durant une semaine au sommet Smile For Future à l'Université de Lausanne. Un sommet qui s'était déjà achevé par une marche dans les rues de la capitale vaudoise.

Dixième mobilisation

Au niveau suisse, il s'agit de la dixième mobilisation en faveur de l'environnement depuis une année, la septième à se dérouler un vendredi sous la forme d'une «grève» du climat depuis celle du 18 janvier 2019. Au plus fort de la mobilisation, le 2 février et le 15 mars, quelque 10'000 personnes avaient défilé à Lausanne. Sur l'ensemble du pays, les manifestations pour le climat ont réuni jusqu'à 50'000 (selon la police) et 66'000 (selon les organisateurs) personnes.

Après Lausanne, Greta Thunberg devait prendre le chemin de Davos. Comme en 2019, la Suédoise a été invitée à participer au Forum économique mondial (WEF). (nxp)