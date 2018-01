«L'objectif est de parvenir à terme à 50% de mandats de curatelles pris en charge par des professionnels et 50% par des personnes privées, mais volontaires», a expliqué lundi devant la presse la conseillère d'Etat Béatrice Métraux. Pour y arriver, le canton a lancé en 2017 une campagne de recrutement.

L'objectif de recruter entre 350 et 400 curateurs a été largement atteint. Quelque 220 volontaires sont déjà prêts à assumer un mandat. Et au premier semestre 2018, quelque 550 personnes devraient suivre les nouveaux cours de base dispensés par le Bureau d'aide aux curateurs privés (BAC).

Peu d'abandons

Deuxième bonne surprise: les curateurs déjà en fonction, pas toujours de leur plein gré, restent souvent en poste. «Ils ne nous ont pas lâché», s'est réjoui le président du Tribunal cantonal Eric Kaltenrieder. Selon un sondage, seuls 9 des quelque 5000 curateurs interrogés étaient résolus à mettre un terme à leur mandat.

«Personne n'aurait imaginé que nous aurions aussi peu d'abandons», a observé le conseiller d'Etat Pierre-Yves Maillard. «Beaucoup de curateurs ont dit: je me suis investi dans ce lien. Je ne vais pas laisser tomber la personne dont je m'occupe», a expliqué Frédéric Vuissoz, chef d'office.

Meilleure rémunération

Certes, le mandat de curateur n'est plus tout à fait le même. Le canton a amélioré la rémunération qui passe de 1200 à 1800 francs par mandat et par an. Il a aussi mis en place une formation spécifique et amélioré l'accompagnement des intéressés.

Les cas lourds, notamment de toxico-dépendances ou de maladies psychiques, seront désormais assumés par des professionnels, les collaborateurs de l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCPT). Au 1er janvier, Vaud comptait quelque 9000 curatelles, dont les deux tiers encore en mains de privés. (ats/nxp)