Des bouchons risquent de se former aux heures de pointe sur le tronçon vaudois de l'A1 entre Ecublens et Morges-Ouest. La bande d'arrêt d'urgence (BAU) est désactivée à partir de vendredi et jusqu'au 6 octobre, indique l'Office fédéral des routes (OFROU).

La décision s'impose à cause de réparations à mener sur les parois anti-bruit situées au bord de l'autoroute, précise le communiqué. Le trafic sera limité aux deux voies traditionnelles en direction de Genève durant cette période. (ats/nxp)