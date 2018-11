Le directeur du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique et son adjoint comparaissent mardi à Nyon pour faux dans les titres. En 2016, ils avaient antidaté la mise en fonction d’une nouvelle IRM sur un formulaire cantonal recensant les équipements médicaux lourds.

Depuis l’introduction en décembre 2015 d’une clause du besoin, la mise en service de toute nouvelle IRM ou scanner dans un établissement de santé vaudois - public comme privé- est soumise à une procédure d’autorisation cantonale. Cet instrument de régulation, en vigueur depuis vingt ans dans le canton de Neuchâtel, vise à mieux maîtriser les dépenses du secteur.

Or un mois plus tard - comme pour échapper à un préavis sur sa nouvelle acquisition par la Commission vaudoise d’évaluation puis à une décision du Conseil d’Etat -, la direction du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (le GHOL, qui regroupe les hôpitaux de Nyon et de Rolle) avait annoncé au canton que sa deuxième IRM avait été mise en fonction en septembre 2015, soit la date de commande de l’appareil.

Initialement promise par le fournisseur à la fin de cette même année, la livraison de la machine n’était intervenue qu’au mois d’avril 2016.

Déclaration erronée

Ce formulaire cantonal de recensement des équipements médicaux lourds avait été signé par le directeur général du GHOL Daniel Walch, en poste depuis une vingtaine d’années, et rempli par son adjoint. Signalée au canton par le président du Groupement des radiologues vaudois, cette déclaration erronée a fait l’objet d’une enquête pénale suite à une dénonciation du conseiller d’Etat chargé du département de la Santé, Pierre-Yves Maillard. Une perquisition avait été menée à la direction de l’hôpital de Nyon, il y a deux ans.

Poursuivis pour faux dans les titres, Daniel Walch et son adjoint - tous deux âgés de 59 ans - comparaissent mardi devant une juge unique du Tribunal de La Côte. Lors de son interrogatoire, le directeur général a déclaré que la mise en service à venir de cette nouvelle IRM «n’était pas un problème» pour le GHOL, dès lors que l’établissement aurait reçu «un accord oral du service cantonal de la santé publique» dans le courant de l’été 2015. Une acquisition qui aurait également été «suggérée par un haut commis de ce même service».

