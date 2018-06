Le virus informatique «Retefe» a à nouveau fait des dégâts. La police vaudoise indique que plusieurs sociétés du canton ont connu une attaque ces dernières semaines. Elle met en garde.

L'infection se propage par le biais de la boîte de messagerie. Le virus détecte les connexions des internautes sur leurs sites de paiements en ligne et redirige automatiquement la victime, vers un faux site e-banking, précise jeudi la police.

Lorsque la personne introduit ses identifiants, le virus les enregistre et les transmet au pirate. Ce dernier peut ensuite effectuer des virements depuis le compte bancaire de la victime.

Pièce attachée

La police vaudoise appelle donc à la plus grande vigilance lors de la réception de courriels contenant des fichiers attachés. En cas de doute, elle encourage entreprises et particuliers à contacter l'entreprise par téléphone et à ne pas utiliser les macros qui automatisent les tâches répétitives.

Autres rappels de base: s'assurer que son logiciel antivirus est à jour et vérifier ses paiements exécutés. Un lien pour tester son ordinateur existe par ailleurs.

En cas d'infection, les internautes doivent notamment aviser leur banque et leur hébergeur web. Et déposer plainte pénale auprès de la police.