Les préparatifs pour la prochaine Fête des vignerons vont bon train. Le 20 mai, le chantier des arènes sera terminé. Il sera alors possible de visiter l'écrin de la fête, qui pourra accueillir 20'000 spectateurs.

«Dès le 20 mai, on ouvre les Terrasses de la Confrérie», a expliqué jeudi Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête. Ce restaurant éphémère fera la part belle aux vins suisses et aux produits du terroir vaudois. L'espace, érigé sur trois niveaux, prendra place sur le côté sud de l'arène et pourra servir de point de départ pour une visite guidée des arènes.

A partir du 20 mai, les répétitions se tiendront dans les arènes. Une réponse aux commerçants qui ne souhaitaient pas que l'espace reste vide les semaines qui précèdent les festivités. «Ce sera plus vivant. Tout le monde répétera sur place», a dit M. Hohl.

Les répétitions avec les quelque 5500 acteurs-figurants avancent bien, a-t-il ajouté. Au niveau des réservations, les représentations qui fonctionnent le mieux sont celles des journées fribourgeoise (20 juillet), genevoise (19 juillet) et valaisanne (26 juillet). C'est «quasi complet», selon Frédéric Hohl. (ats/nxp)