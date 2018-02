Un conducteur a dû être désincarcéré mardi matin après avoir perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison inconnue et heurté un arbre, indique la police lausannoise dans un communiqué. Les faits se sont déroulés le long de la rue Belle-Fontaine à Lausanne. Sérieusement blessé, il a été acheminé dans un établissement hospitalier, mais les forces de l'ordre n'ont pas donné d'information sur son état.

L'accident a requis la fermeture de la route dans le sens de la montée entre 10h50 et 12h20, et nécessité l'intervention d'une douzaine de policiers, de six sapeurs-pompiers professionnels, deux ambulanciers, ainsi qu'un médecin du SMUR.