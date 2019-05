Peu après minuit, une dame de la Broye vaudoise a appelé la Police cantonale vaudoise pour signaler que son mari de 81 ans s’était perdu dans une forêt.

Contacté téléphoniquement, le vieil homme a indiqué que sa voiture était tombée en panne et qu’il était sur un petit chemin dans une forêt des hauts de Montreux ou Vevey. N’ayant aucune information plus précise quant à sa localisation, un gros dispositif policier a été déployé, comprenant plusieurs patrouilles des polices communales et cantonales vaudoises et fribourgeoises.

Un hélicoptère d’Héli-Lausanne affrété par la Police cantonale vaudoise a réussi à le localiser entre Attalens/FR et Les Monts-de-Corsier/VD samedi après-midi. Il a été rejoint par une patrouille de la gendarmerie vaudoise. Désorienté mais sain et sauf, il a ensuite emmené en ambulance à l’Hôpital de Payerne pour les contrôles d’usage.

(Polizei/nxp)