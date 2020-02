La police cantonale vaudoise a arrêté en décembre dernier deux jeunes Suisses de 20 et 22 ans domciliés dans le canton de Vaud pour des brigandages commis entre avril et décembre 2019 dans la région d’Yverdon-les-Bains et du Gros-de-Vaud, fait-elle savoir jeudi dans un communiqué.

Elle explique avoir pu arrêté deux individus suite à l’enquête pour le brigandage d’un taxi en novembre à la gare d’Yverdon-les-Bains. L’un d'eux a également été identifié comme ayant commis le brigandage commis à la réception de l’Hôpital de cette même localité, en décembre. L'homme est également soupçonné d’avoir commis un brigandage en avril sur le parking du même hôpital et une tentative de brigandage similaire en novembre.

L’autre individu a été identifié comme étant l’auteur du brigandage d’une épicerie à Poliez-le-Grand en décembre. Pour commettre ce délit, il avait volé un véhicule à Echallens deux jours auparavant, explique la police.

Les deux jeunes malfrats avaient toujours réussi à prendre la fuite après s’être fait remettre le butin sous la menace d’une arme, et ce malgré un important dispositif policier mis en place. Ils ont reconnu une majorité des faits en février 2020 et ont été incarcérés pour les besoins de l’enquête.