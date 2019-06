Yvan Luccarini et Franziska Meinherz se lancent dans la course au Conseil des Etats et au National pour Ensemble à Gauche Vaud. A leurs côtés, 17 militants se présentent également à la Chambre du peuple.

Doctorante en urbanisme, engagée dans la grève du climat, Franziska Meinherz (28 ans) est membre de SolidaritéS. Yvan Luccarini (48 ans) est lui père au foyer, député au Grand Conseil et membre de Décroissance-Alternatives. Tous deux disent vouloir défendre «une alternative écologiste et solidaire», indique jeudi EàG dans un communiqué.

Ce combat, 17 autres militants le portent également à leurs côtés pour le National. Parmi eux, l'avocat, député et ancien candidat au Conseil d'Etat Jean-Michel Dolivo, l'historienne Isabelle Lucas, le chercheur et député Hadrien Buclin ou le conseiller communal lausannois et secrétaire de solidaritéS Vaud Pierre Conscience.

Justice climatique

La coalition, composée de solidaritéS, Décroissance-Alternatives et Solidarité&Écologie ainsi que de militants de différents mouvements sociaux, veut construire «une société plus responsable». Elle veut notamment mettre l'accent sur la réduction massive du temps de travail, la justice climatique et la liberté de circulation pour tous.

Sur les 19 candidats, 10 sont des femmes. Ils sont âgés de 23 à 73 ans et dix d'entre eux vivent dans l'agglomération lausannoise. La coalition espère, grâce à eux, «retrouver une voix de gauche au Parlement fédéral».

Un objectif également visé par le POP qui a toutefois préféré faire cavalier seul pour ces élections, tout en proposant un sous-apparentement à EàG. «Nous défendons toujours l'idée d'une liste commune car, malgré quelques différences, nos programmes sont proches», rappelle la candidate Franziska Meinherz. «Reste que cela est très peu probable. Dans ce contexte, la piste du sous-apparentement est la meilleure». (ats/nxp)