La RIE III est revenue au menu du Grand Conseil vaudois mardi. La gauche de la gauche ne veut pas que les grandes entreprises puissent bénéficier de baisses d'impôts tant qu'un cadre fédéral n'a pas été trouvé. Elle souhaitait que sa motion soit immédiatement prise en considération mais les élus ont préféré la renvoyer à une commission.

Au micro, le député d'Ensemble à gauche Hadrien Buclin a souligné que «le principal argument, invoqué surtout à droite, lors de la campagne pour la réforme vaudoise de la fiscalité des entreprises (RIE III) en 2016 était que les statuts spéciaux pour les multinationales allaient disparaître». En raison de l'échec dans les urnes de la RIE III fédérale, ces statuts ne seront cependant pas supprimés en 2019, date d'entrée vigueur de la réforme vaudoise.

Pour la gauche de la gauche, hors de question d'accorder des baisses d'impôt tant que la réforme fédérale, appelée aujourd'hui PF17, n'existe pas. L'absence de compensations fédérales et de recettes supplémentaires liées à la suppression des statuts rend ces baisses «plus coûteuses que prévu», argumente l'élu.

Manque de 185 millions

Et d'avancer des chiffres: «les pertes supplémentaires pour le canton sont de 135 millions et de 50 millions pour les communes». Dans ce contexte, le député estime que la politique du canton est «irresponsable pour les finances publiques».

Si la motion réclame le gel des baisses, elle ne vise cependant pas le fort volet social de la RIE III. «Car nous avons toujours refusé ce lien et estimons que ces mesures sont indispensables», a plaidé Hadrien Buclin.

Maigre soutien

A une très large majorité, le plénum a renvoyé cette requête à une commission estimant que le débat devait certes avoir lieu mais qu'il fallait éviter de se précipiter. La conseillère d'Etat Béatrice Métraux a défendu ce renvoi en commission estimant que cette voie était «la plus pertinente». Elle a notamment ajouté «qu'un chemin doit et sera trouvé avec les communes» et que le volet fiscal de cette réforme s'accompagnait du volet social. (ats/nxp)