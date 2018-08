Aucune goutte de pluie, très peu de vent: rien n'a terni le spectacle Solstices de la Fête du Blé et du Pain. Du 15 au 26 août, près de 100'000 personnes ont afflué dans le bourg d'Echallens (VD), dont 32'000 pour le spectacle. Prochaine édition dans dix ans.

L'émotion était au rendez-vous pour les dernières représentations. Samedi soir, un apéritif géant était organisé avec les quelque 800 personnes qui ont oeuvré au spectacle: acteurs, chanteurs, figurants, musiciens, couturières ou techniciens. «Les gens avaient les larmes aux yeux. Il faut savoir que certains répètent depuis plus d'un an», a expliqué dimanche à Keystone-ATS Carine Suter, de la commission de communication.

Le spectacle «Solstices» était le clou de la Fête. Ce conte fantastique médiéval, inspiré de lieux et de faits réels, racontait la quête de trois héros pour la survie de leur village. Le trio rentrera avec le savoir-faire et les ingrédients nécessaires à la fabrication du pain.

Pyrotechnie et applaudissements

Le spectacle a été «très apprécié, même si certains ont regretté quelques longueurs», a observé Mme Suter. «Beaucoup de gens ont été surpris de découvrir ce que pouvait offrir Echallens. Deux grues transportaient les acteurs jusqu'à 42 mètres, il y avait des effets pyrotechniques. Chaque tableau soulevait des applaudissements».

La Fête a bénéficié de conditions météorologiques «exceptionnelles», qui ont contribué à la réussite des huit représentations ainsi que des animations, ajoutent les organisateurs. Tous les spectacles ont commencé selon le timing prévu. Ils n'ont subi aucune interruption.

Succès du off

Cette année, la manifestation s'était enrichie d'un programme off avec des animations très diverses, comme samedi une course de VTT ou un brunch et des animations folkloriques dimanche. «Notre but est atteint: les gens ont vu le spectacle et sont ensuite revenus faire la fête à Echallens», a noté la porte-parole. «Rendez-vous dans dix ans» a-t-elle dit, rappelant que la fête se tient tous les dix ans. (ats/nxp)