Une dizaine de cas de vols à l’astuce ont eu lieu ces derniers mois dans la capitale vaudoise, selon un communiqué de la police municipale de Lausanne.

A chaque fois, les auteurs utilisent le même stratagème. Un premier individu se fait passer pour un plombier et parvient à pénétrer dans le logement de la victime. Puis, un complice se présente comme policier en civil et indique qu’un vol a eu lieu dans le logement. Il en profite alors pour y dérober des valeurs. Les victimes sont toutes des femmes âgées vivant seules.

La combine des voleurs est bien rodée, précise la police. Ils s'assurent par téléphone que la personne vit seule quelques jours avant de passer à l'action. Le premier se fait passer pour un plombier et dérobe divers objets pendant que la victime est occupée ailleurs. C'est là qu'intervient son complice déguisé en policier. Il raconte que des vols ont eu lieu dans son immeuble et présente des objets emportés par son acolyte en demandant si ces biens lui appartiennent. Devant la réponse affirmative, le faux policier demande à la lésée de le mener là où elle dissimule d’éventuelles valeurs pour vérifier que rien n’a disparu. Trouvant un prétexte pour éloigner la victime, le voleur fait alors main basse sur argent et bijoux avant de disparaître.

Le signalement des suspects est le suivant : deux hommes entre 30 et 50 ans, apparence soignée, parlant français. Les autorités recommandent aux seniors de ne faire rentrer chez eux que des personnes connues et de vérifier auprès de la gérance si des travaux ont été annoncés.